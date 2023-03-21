انت الان تتابع خبر موجة تسريح جديدة لـ أمازون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستكون أمازون بذلك قد ألغت 27000 وظيفة في الأشهر القليلة الماضية، أو تسعة في المئة من قوتها العاملة البالغة 300 ألف موظف تقريبا، في ما يمثل تحولا جذريا بالنسبة لشركة دائما ما تباهت بقدرتها على توفير فرص العمل.تركز التخفيضات الأخيرة على قسمي الحوسبة السحابية والإعلان المربحين للغاية، واللذين كان يُنظر إليهما على أنهما لا يمكن المساس بهما إلى أن دفعت المخاوف الاقتصادية العملاء إلى التدقيق في إنفاقهم.

ستؤثر عمليات التسريح كذلك على منصة البث المرئي "تويتش". وقال دان كلانسي، الذي عُيّن الأسبوع الماضي رئيسا تنفيذيا لتويتش، إن المنصة ستسرح أكثر من 400 موظف.

وتهدف أمازون إلى الانتهاء من الجولة الجديدة من تخفيضات الوظائف بحلول نيسان.

