شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد في "يوم الأم": فاطمة بنت مبارك نبع العطاء ومصدر الإلهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تهنئة لكل أمهات الدولة والعالم بمناسبة يوم الأم.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على تويتر: "نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي وأم الإمارات.. فاطمة بنت مبارك.. في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم".



وتحتفي أغلب دول العالم بيوم الأم في 21 مارس/آذار من كل عام، وهو الحدث المعروف عربيا على نطاق واسع باسم "عيد الأم".

ورغم أن كل الوطن العربي يحيي عيد الأم في التاريخ السابق ذكره، فإن دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب تحتفي بالأم في الأحد الأخير من شهر مايو/أيار.