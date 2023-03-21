شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تتصدر النقاش بلجنة إعلام "النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن عدم إدراج مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بخطة الإحلال والتجديد.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم استلام الهيئة العامة لقصور الثقافة لقطعة الأرض التي تم تخصيصها لبناء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية بحجة وجود بعض الإشغالات بالموقع رغم توفير الاعتمادات المالية للإنشاء.

كما تناقش طلبات النواب عاطف المغاوري، وعبدالله لاشين، ونبيل عسكر، بشأن إحلال وتجديد وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة بقصر ثقافة (منصور حسن) أبو كبير بمحافظة الشرقية.