شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش خطة تطوير الشركة القابضة للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تدبير اعتمادات مالية لتغطية ترعة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

فى نفس السياق، تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا لها لمتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

فيما تجتمع اللجنة الفرعية للمحور الأمني بدفاع النواب بشأن دور الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق أعلى معدلات الأداء لمواجهة الجريمة التموينية في السوق المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في تيسير أي عثرات أو معوقات تواجه الدولة.