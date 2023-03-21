انت الان تتابع خبر الرافدين يُحدد مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين تبلغ 5 سنوات".

وأضاف، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تصل لـ 25 مليوناً".

وأشار البيان الى، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".

