انت الان تتابع خبر الرافدين يُحدد مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين تبلغ 5 سنوات".
وأشار البيان الى، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".
وأضاف، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تصل لـ 25 مليوناً".
وأشار البيان الى، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".