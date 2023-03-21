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الرافدين يُحدد مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين تبلغ 5 سنوات".

وأضاف، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تصل لـ 25 مليوناً".

وأشار البيان الى، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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