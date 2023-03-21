انت الان تتابع خبر المفوضية الاوروبية تخصص مبلغاً "كبيراً" للمحكمة الجنائية.. ما علاقة كييف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز:"منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت المفوضية الأوروبية أكثر من 10 ملايين يورو لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ قرار مؤخرا بتمويل استمرار مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، المقرر لعام 2025 وسيتضمن مبلغا قدره 3 ملايين يورو".ووفقا له، تؤكد المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعديلات على "نظام روما الأساسي" حتى يتمكن من "ممارسة الولاية القضائية فيما يتعلق بجريمة العدوان". كما دعا أوكرانيا للتصديق على "نظام روما الأساسي".

ولا تعترف كثير من الدول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.