شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش تحديث الحيز العمرانى لمحافظة سوهاج.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محطات المعالجة وتوسعتها وضم محطات لأخرى لتعظيم الاستفادة منها بالشكل المناسب، حيث تناقش موضوعات طلبات الإحاطة الـمقدمة من:

النائب عبدالحكيم مسعـود، بشأن:

تحويل محطة المعالجة البيولوجية بقرية الميمون (غرب) إلى محطة عادية وتوسيع شبكات الانحدار وتوصيلها بمحطة المعالجة بقرية الميمون (شرق) بمحافظة بني سويف.

تحصيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي رسوم توصيلات الصرف الصحي (الغرف المنزلية) من المواطنين بقرى مركزي ناصر والواسطي، بمحافظة بني سويف.

النائبة سهــام بشــاي، بشأن:

ضم محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بقرى (صفط الغربية بمركز الواسطي وسيد عبدالقادر بمركز ناصر والبساتين بمركز بني سويف) بمحافظة بني سويف إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

إدخال الصرف الصحي لعزبة جاد المولي التابعة للوحدة المحلية بهبشين بمركز ناصر، التابعة لمحافظة بني سويف.

النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن:

مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو تشت، بمحافظة قنا.

عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة منشية البنا الجديدة وعزبتي المخالفة والأندلاة وشارع الهواشم بمركز فرشوط، بمحافظة قنا.

توقف العمل بمحطة الصرف الصحي بقرية سمهود مركز أبو تشت، بمحافظة قنا.

النائبة رقيــة الهــلالي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، رغم تعهد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتسليم المشروع بحد أقصى بتاريخ 30/10/2022.

النائب نشـأت فـؤاد عبـاس، بشأن:

تحديث الحيز العمراني لمحافظة سوهاج خاصة مراكز (طما- جهينة - طهطا).

عدم وجود صرف صحي بقري مجلس قروي الصوامعة بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن تحديث الحيز العمراني لمحافظة سوهاج خاصة مراكز (طما - جهينة - طهطا).