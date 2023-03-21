شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة النواب" تناقش مشروع قانون الصناعة الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

فيما تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمى لبحث استعراض توصيات اللجنة عن زيارة المؤسسات التعليمية بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

فيما تناقش اللجنة الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد عيسوي النحال، بشأن إحلال وتجديد بعض المساجد التابعة لمديرية أوقاف البحيرة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حلمى الشيشينى، بشأن احتياج كثير من المساجد للفرش والإحلال والتجديد بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.