شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" لتطوير مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء، مناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس بشأن إنشاء وتطوير مكاتب البريد على مستوي الجمهورية.

وشملت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، تلك المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن عدم تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركز أدكو لتقديم خدمات تليق بالمواطنين وخاصة بقري (قرية 6 أكتوبر، قرية (1)، قرية المعدية، وكذا من النائب ياسر الهواري، بشأن عدم بناء مكتب بريد المساعيد الغربية ومكتب بريد الشيخ جبر التابعين للوحدة المحلية بقرية البربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ومن النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرى قصر رشوان وقرية منشاة الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك إلي جانب الطلب المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تراجع الهيئة القومية للبريد عن اتمام التعاقد مع محافظة الدقهلية لاستلام مكتب بريد بقرية منية سمنود بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعد إصدار قرار التخصيص لقطعة أرض أملاك دولة وتكبدي مبالغ طائلة لإتمام عملية البناء على نفقتي الخاصة، والنائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد سرنجا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أيضا تنظر اللجنة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب بلال النحال، بشأن تقاعس الجهات المعنية في إنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة بناء مكتب بريد عزب بسنتواي بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، والنائب على العساس، بشأن رفض هيئة البريد المصري فتح مكتب بريد بقرية حجاحة مركز فارسكور بمحافظة دمياط.