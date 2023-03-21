شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا دار بين "الصديقين العزيزين" على مأدبة الكرملين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صديقه العزيز" الرئيس الصيني شي جين بينغ على مأدبة عشاء في الكرملين الاثنين، مستعرضا علاقته بأقوى حليف له بعد أيام فقط من دعوة محكمة دولية إلى اعتقال الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

و هذه أول رحلة خارجية لشي منذ فوزه بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة الشهر الماضي.

ووصف بوتين وشي بعضهما البعض "بالصديق العزيز" عندما التقيا في الكرملين، وذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية في وقت لاحق أنهما أجريا محادثات غير رسمية لما يقرب من أربع ساعات ونصف الساعة الاثنين، ومن المقرر عقد محادثات رسمية اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة شي لموسكو، في وقت تواجه فيه كل من الصين وروسيا.

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون بعد تبادلهما الترحيب، قال بوتين لشي إنه ينظر باحترام إلى مقترحات الصين لحل النزاع في أوكرانيا، واعترف بأنه "يحسد قليلا... نظام الصين الفعال جدا لتنمية الاقتصاد وتقوية الدولة".

وأشاد شي من جانبه ببوتين وتوقع أن يعيد الروس انتخابه العام المقبل.

وقال "بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في تحقيق ازدهار البلاد في السنوات الماضية".