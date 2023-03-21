شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث اليوم تطوير مراكز الشباب والتوسع فى الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين على أحمد العساس، ومحمود نجيب مشعل، بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسي بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط، وتخصيص قطعة أرض لمركز شباب البراشية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن إحلال وتجديد طبقة النجيل المغطاة لأرضية الملعب الخماسي بمركز شباب كفر المياسرة الزرقا - محافظة دمياط، وطلبين مقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس، وإبراهيم خليفة أبو دوح بشأن إقامة حمام سباحة بنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج.

وتختتم اجتماعتها بمناقشة طلبى إحاطة مقدم من النائبين نشأت فؤاد عباس، وإبراهيم خليفة أبو دوح بشأن التجاوزات المالية والإدارية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

جدير بالذكر أن اللجنة واصلت مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الموضوع، وأوصت باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة 9 وهما الأول "الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."