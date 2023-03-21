شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا توجه ضربة لترسانة الصواريخ الروسية في جزيرة القرم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، الإثنين، توجيه ضربة استهدفت شحنة صواريخ كروز من طراز كاليبر أثناء نقلها بالسكك الحديدية بجزيرة القرم في وقت متأخر من يوم 20 مارس.

وقالت إن الانفجار في مدينة دزهانكوي القرم دمر الصواريخ بالكامل، مشيرة إلى سماع شهود عيان أصوات انفجارات عنيفة ومن مسافات بعيدة.

وكتبت المخابرات العسكرية الأوكرانية على تليجرام: "تواصل بافوفنا الغامضة عملية نزع السلاح في روسيا وتعدَ لتحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية".

وتستخدم الكلمة الأوكرانية بافوفنا (قطن) للإشارة إلى الانفجارات التي تسببت فيها هجمات أوكرانيا على البنية التحتية العسكرية الروسية، مثل مستودعات الذخيرة.

وقال رئيس الوكلاء الذين نصبتهم موسكو في شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، إن الدفاع الجوي الروسي قد عمل في دزهانكوي حيث أدى الحطام إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بأسرة ومتجر.

وأبلغ إيغور إيفين، رئيس إدارة الوجود الروسي في المدينة، عن هجوم بطائرة دون طيار، كما نقلت وسائل الإعلام الروسية المستقلة ميدوزا.

وصُممت صواريخ كاليبر، التي ورد أنها دمرت في انفجار 20 مارس، ليتم إطلاقها من السفن السطحية لأسطول البحر الأسود الروسي، وفقًا لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

تستخدم القوات الروسية بانتظام هذا النوع من الصواريخ لشن هجمات ضد أوكرانيا. وكتبت المخابرات أن صواريخ كاليبر يمكن أن تضرب هدفًا بريًا على بعد أكثر من 2500 كيلومتر وتصل إلى هدف بحري من مسافة تزيد عن 375 كيلومترًا.

تخضع شبه جزيرة القرم للاحتلال الروسي منذ عام 2014 بعد استفتاء أجرته روسيا لضم الإقليم.