شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش استخدام عربات الحنطور كوسيلة مواصلات للسائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، اجتماعا لاستكمال مناقشة المشكلات التي يتعرض لها السائحين في منطقة أدفو بمحافظة أسوان، وخاصة فيما يتعلق باستخدام عربات "الحنطور" كوسيلة مواصلات رغم سوء حالتها، وتعرضها للحوادث على الطرق الغير ممهدة، وكذلك مناقشة تطوير المنطقة المؤدية لمعبد أدفو وتنظيم العمل في تلك المنطقة السياحية الهامة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن مشاكل السائحون في منطقة إدفو بأسوان.

وتناقش أيضا لجنة السياحة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء أحمد محمد صالح، بشأن شكاوى السائحون رواد منطقة إدفو بأسوان من تردى البنية التحتية لمنطقة المعبد.