بوتين: سنلغي 20 مليار دولار ديونا مستحقة على أفريقيا ونزودها بالحبوب مجانا

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بتزويد الدول الأفريقية بالحبوب مجانا في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو/أيار المقبل، معلنا أن بلاده ستلغي ديونا مستحقة على الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار.



وقال الرئيس الروسي، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي، إن بلاده تصر على تنفيذ جميع نقاط صفقة الحبوب، ومن أهمها وصول الحبوب إلى أفريقيا.



وأضاف أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة أفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده تزويد أفريقيا بكمية كاملة من الحبوب مجانا، في حال لم يتم تمديد صفقة الحبوب.



وقال بوتين، في الخطاب الذي ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة، "إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال 60 يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الآونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في أفريقيا".



ثقة بأفريقيا

وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده قررت إلغاء ديون مستحقة على دول أفريقية تقدر بنحو 20 مليار دولار، مبديا ثقته بأن أفريقيا ستصبح قوة فاعلة في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.



وأشار إلى أن روسيا "تفي بإخلاص بكل تعهداتها، سواء في توريد الغذاء والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات المهمة لدول القارة، وتسهم بالتالي في ضمان أمنها الغذائي والطاقي".



وكرر انتقاده للدول الأوروبية، واتهمها باحتكار الحبوب التي تغادر الموانئ الأوكرانية، موضحا أنه تم إرسال 3 ملايين طن فقط من الحبوب إلى أفريقيا و1.3 مليون إلى الدول الأشد فقرًا في أفريقيا، من أصل 12 مليون طن تم تخصيصها من روسيا للقارة.



وأكد الرئيس الروسي في خطابه أن موسكو "ستقرر مشاركتها المستقبلية" في اتفاق الحبوب الذي تم تمديده السبت حتى 18 مايو/أيار، بشرط "ضمان التنفيذ العادل والكامل" له.



شروط روسية

وفي وقت سابق الاثنين، ربطت وزارة الخارجية الروسية استمرار موسكو في الاتفاق، بـ"إعادة وصل" مصرف روسيا بنك بنظام الدفع الدولي سويفت و"رفع القيود المفروضة على التأمين وطمأنة" السفن و"الإفراج عن" الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة".



وحذرت الوزارة الروسية من أنه "دون إحراز تقدم في تلبية هذه المتطلبات، سيتم تعليق مشاركتنا" في الاتفاق. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "الاتفاقية ستكون سارية خلال الشهرين المقبلين ضمن المعايير الحالية، دون أي تغيير في الموانئ المعنية".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن السبت الماضي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد محادثات مع الجانبين الروسي والأوكراني.



وقال أردوغان إن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.



(الجزيرة)