شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": الإفراج عن الغارمات يترجم سياسات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات الذين يقضون مدة العقوبة فى مراكز التأهيل والإصلاح وعددهم 40 غارمة و45 غارما، وتقديم لهم مساعدة مالية تمكنهم من مواجهة مصروفات شهر رمضان الكريم، قرار تاريخي وغير مسبوق، وفيه تأكيد حقيقي على احترام الرئيس السيسي للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بهذا القرار الإنساني أنهى معاناة العديد من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة كانت بمثابة أزمة كبيرة للأسرة المصرية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي، دائما يفي بما يتعهد به أمام الشعب، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته في حسم هذا الملف، ليدخل البهجة على الأسرة المصرية من خلال حرصه على تجميع الأسر في أيام شهر رمضان المبارك لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي إهتماما كبيرا بهذه القضية بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، كما أنه يترجم سياساته منذ توليه الحكم بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتمامه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي اعتاد تبني القضايا التى تلتمس مع العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم العمل على حلها وإنهائها بجانب حرصه الشديد على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المرأة المصرية نالت مكاسب كثيرة فى كل المجالات فى عهد الرئيس السيسى وتفوقت الدولة المصرية فى ذلك على كل دول العالم، مشيرا إلي ضرورة توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين، وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغل الفقر والعوز.