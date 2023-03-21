شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن الغارمات عظيم من رئيس إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة ناريمان الرفاعى أمين التضامن الاجتماعى بحزب حماة الوطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم بالعفو عن جميع الغارمات ممن يقضين عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك أثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، مؤكدة على أنه قرار عظيم من رئيس إنسان يشعر بآلام الأسرة المصرية.

وقالت إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر ويحظى ملف تمكين المرأة بامتيازات غير مسبوقة فلم يعد هناك سقفا لطموحها حيث فتحت لها آفاقا جديدة لم تتح لها من قبل ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية إيمانا منة بأهمية الدور الذى تلعبه وحرصا على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وأكدت أن توجيه الرئيس السيسى بإصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها هى ضمانة حقيقية على حضورها فى قلب مسيرة العمل الاقتصادى والوطنى.