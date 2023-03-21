شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب: سنحرص على تمكين المرأة وصون حقوقها بالتشريعات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عماد سعد حمودة، إن حجم التقدير الذي أظهره الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية اليوم، يأتي ليكون بمثابة "تكريم حقيقي" يليق بأدوار المرأة وتضحياتها للحفاظ على الوطن.

وأضاف النائب عماد سعد، في بيان رسمي له أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي وصلت إلى أعلى المناصب من كونها برلمانية إلى محافظة ورئيسة محكمة وقاضية، وهي المكانة التي حرص الرئيس السيسي على مدار سنوات أن يكفلها للمرأة المصرية.

ويرى رئيس إسكان النواب، أن المرأة المصرية حصلت في عهد الرئيس السيسي على العديد من الحقوق، التي جاءت بمثابة رد جميل لها على ماقدمته للوطن من عطاءات جليلة، حيث قدمت أبناءها شهداءا للوطن، ودافعت عن تماسك الدولة المصرية وهويتها، وساندتها في أعراسها الانتخابية، ولازالت تخوض معارك التربية والتنشئة القويمة، لتقديم نماذج صالحة للمجتمع.

واستطرد النائب عماد سعد أن حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، جاء معبرا عن حجم ما يحمله الرئيس السيسي للمرأة المصرية من تقدير واهتمام، سيدفعها إلى مواصلة مسيرتها في بناء المجتمع، وسيدفع باقي مؤسسات الدولة إلى مواصلة تمكين المرأة وتكريمها.

واختتم بالإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب سيحرصون من جانبهم على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على المرأة وقدرها، وسيتجلى ذلك في كافة التحركات والقرارات والتشريعات الهادفة إلى إزالة المعوقات أمامها وتمكينها وصون حقوقها.