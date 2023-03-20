انت الان تتابع خبر الدليمي: من يريد أن يصلح العراق سيخسر انتخابياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، الاثنين، أن من يريد أن يصلح العراق سيخسر انتخابياً، فيما أكد الديمقراطية المنفلتة معيقة للتنمية.

