انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تصدر توجيهات تخص شهر رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، توجيهات تخص شهر رمضان منها الزام أصحاب المولات والمحال والشركات والأسواق بنصب كاميرات مراقبة مستمرة.

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة على "استمرار زخم العمليات التعرضية لقواتنا في مختلف قواطع المسؤولية ونصب الكمائن وعدم اهمال اية معلومة استخبارية يمكن الحصول عليها لاستهداف العدو واحتواء ارهابه"، مشيراً الى "اهمية ان يمارس العراقيون طقوسهم الرمضانية في أجواء آمنة من خلال الجهود الكبيرة والخطط الاستباقية التي تقي شعبنا مخاطر الارهاب الداعشي".

وشدد النائب على "ضرورة ان يبقى القادة والآمرون في كافة قواطع المسؤولية حذرين وعلى أهبة الاستعداد على رأس قطعاتهم العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية"، كما اكد "الزام أصحاب المولات والمحال التجارية والشركات والأسواق الشعبية بنصب كاميرات مراقبة مستمرة على ان تسبق هذه العملية حملة توعوية مكثفة بين المواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية".