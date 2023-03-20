لبنان: مستمرون في إعادة النازحين السوريين

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وقال في كلمة خلال زيارة وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية، «إن المديرية تنظم منذ 2017 رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم بالتعاون مع الجهات المعنية في سوريا ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يجري التنسيق معها لإعادة توطينهم في بلد ثالث».
وأعرب عن أمله في الوصول إلى حلول سريعة لما لهذا الملف من تداعيات سلبية على لبنان.
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