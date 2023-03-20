شكرا لقرائتكم خبر لبنان: مستمرون في إعادة النازحين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة العميد إلياس البيسري أمس، الاستمرار في تنظيم رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال في كلمة خلال زيارة وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية، «إن المديرية تنظم منذ 2017 رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم بالتعاون مع الجهات المعنية في سوريا ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يجري التنسيق معها لإعادة توطينهم في بلد ثالث».

وأعرب عن أمله في الوصول إلى حلول سريعة لما لهذا الملف من تداعيات سلبية على لبنان.