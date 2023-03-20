العراق يفكك خلية إرهابية شمال بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أمس تنفيذ عملية «درع بغداد»، التي أطاحت بـ6 إرهابيين مسؤولين عن جملة جرائم في الطارمية شمال العاصمة.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن المتحدث باسم الجهاز أرشد حاكم قوله، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن «جهاز الأمن الوطني نفذ وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة (عملية درع بغداد)، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم».

وأوضح أن ‏العملية نفذت استنادا إلى موافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة، موضحا أن العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر في منطقة الطارمية شمال بغداد.

وأشار حاكم إلى أن «المفرزة مسؤولة عن كثير من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش»، لافتا إلى «ضبط مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية، وحقائب إسعافات أولية، فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية، وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية».