شكرا لقرائتكم خبر السيسي يعفو عن جميع الغارمين والغارمات في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بالعفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات كافة، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلن خلال حضوره اليوم احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لـ2023، «إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات كافة، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول رمضان المعظم».

وأضاف السيسي أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في حماية مصر، وقدمت التضحيات للحفاظ على استقرار الوطن، مشيدا بدور المرأة في 30 يونيو 2013.

وأشار السيسي إلى أن توثيق الطلاق هدفه الحفاظ على حقوق الأسر وحماية المجتمع، قائلا: «عمرنا ما هنعمل حاجة تخالف شرع الله»، وأكد الحرص على أن يكون قانون الأحوال الشخصية «متوازنا»، موضحا أن «الدولة الحديثة تنظر لكل المشاكل التي يعانيها المجتمع، وتعمل لها آليات حل ومنظومة عمل».