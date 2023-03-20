شكرا لقرائتكم خبر إطلاق سراح 808 يمنيين بينهم وزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في مدينة برن بسويسرا أمس جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي في ملف الأسرى والمختطفين.

وأكد مصدر حكومي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يشمل تبادل الأسرى في اليمن بين طرفي الشرعية والحوثيين، ويقضي الاتفاق على إطلاق سراح 700 أسير من الحوثيين مقابل 108 أسرى من الشرعية كمرحلة أولى.

وبين أسرى الشرعية كل من وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، والعميد فيصل رجب ونجل طارق صالح عضو مجلس القيادة وآخرون، وصولا إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة «الكل مقابل الكل».

من جهة أخرى، حذر مراقبون وحقوقيون من حملات التشهير بالعقوبة التي تطال مشاهير التواصل الاجتماعي الثلاثة مصطفى المومري وأحمد حجر وأحمد علاو للنطق، وندد المراقبون بجريمة تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بالمكحل على يد جماعة الحوثي بسجن الأمن بمحافظة إب،

وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية تشييع الناشط وأحد مشاهير التواصل الاجتماعي «حمدي المكحل» الذي قتل في المقر الأمني الرئيس للميليشيات، وقال مصدر محلي «إنهم رفضوا حتى الآن منح أسرة حمدي عبدالرزاق إذنا لتشييع جثمانه، وسط تشديدات أمنية تفرضها على المدينة القديمة بمحافظة إب».

وعززت الميلشيات تواجدها في أحياء المدينة القديمة ونشرت عدة أطقم بغرض إرهاب المواطنين الغاضبين من حادثة مقتل «المكحل»، خشية تحول مراسيم تشييعه إلى مسيرة غضب ضد الميليشيات. في غضون ذلك وبشأن الناشطين المومري وحجر وعلاو الذين يقبعون في أحد السجون لدى جماعة الحوثيين في صنعاء منذ أشهر أجبرت الميليشيات الحوثية مشاهير التواصل الاجتماعي على الاعتراف علنا أمام وسائل الإعلام.

وأوضح المحامي وضاح قطيش «إن بيان الإعلام الأمني التابع لجماعة الحوثي أمس حول قضية المومري ورفاقه، سابقة خطيرة لم نعهدها من قبل خصوصا وأن ملف القضية قد أصبح في ذمة المحكمة ولا يفصلنا عن صدور الحكم فيها سوى يومين».

واستهدفت ميليشيات الحوثي مدرسة الرون في مديرية حيس، جنوب الحديدة، غربي اليمن، بقصف طيران مسير، وسبق للميليشيات أن دمرت ذات المدرسة بالديناميت قبيل دحرها من المنطقة في العام الماضي، على يد القوات المشتركة وفي شبوة، أصيب ثلاثة جنود فجر أمس في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي شنته بطائرة مسيرة على مواقعهم في مديرية مرخة العلياء بمحافظة شبوة.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن، مؤكدة الحاجة إلى التلقيح، وقالت عبر تويتر «يشهد اليمن الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال»، مشيرة إلى أن أكثر من 80 % من الأطفال الذين يعانون من الحصبة لم يتلقوا اللقاح، وشددت على أن هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن.

مشاهدات يمنية:

