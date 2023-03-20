روسيا: أمريكا تخطط لتسليح متطرفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جهاز الاستخبارات الروسية اليوم إن الولايات المتحدة تعتزم تسليم العشرات من شاحنات الدفع الرباعي المزودة بأسلحة آلية ثقيلة، وكذلك أنظمة صواريخ «إيجلا» المحمولة المضادة للطائرات، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات «تاو» و»نلاو»، لجماعات متطرفة في سوريا. ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، قال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية، إن «مدير جهاز الاستخبارات الخارجية إس إي ناريشكين، قال إن الولايات المتحدة تستمر في استخدام جماعات إسلامية تحت سيطرتها في سوريا، لإضعاف مواقع الحكومة الشرعية لهذه البلاد برئاسة بشار الأسد».

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