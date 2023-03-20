مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة الغربية

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وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن العشرات من المستوطنين اعتدوا على المحال التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحطموا واجهاتها، وذلك بالتزامن مع إعطاب مركبات فلسطينية في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 6 قرى في المدينة، وأغلقت مداخلها وشرعت بعمليات دهم واسعة فيها.
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