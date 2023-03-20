شكرا لقرائتكم خبر التوقيع على الاتفاق السوداني النهائي أول أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل المقبل.

وأشار إلى أن الأطراف اتفقت على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل المقبل، بعدما توصلت القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في 15 مارس الجاري، إلى اتفاق لعقد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعا موسعا في الخرطوم، ضم قائدي الجيش والدعم السريع، وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى جانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الاجتماع، قال يوسف، في بيان، إن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على الدعوة لعقد آلية ثلاثية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي”.

وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من: بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد»، العملية السياسية بين العسكريين والقوى المدنية، بدعم من المجموعة الرباعية التي تضم: (أمريكا، بريطانيا، دولة الإمارات، السعودية).

ووقع المكونان العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى 2021، حين اتخذ الجيش قرارات استثنائية بإقالة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وما تلا ذلك من مظاهرات شبه أسبوعية استمرت 17 شهرا.