قمة صينية ـ روسية في موسكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الرئيس الصيني شي جين بينج أمس إلى موسكو في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتركز على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي زيارة شي في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتخضع روسيا لعقوبات شديدة تفرضها الدول الغربية ردا على غزو أوكرانيا، وتعتبر الصين إحدى الدول القليلة التي لم تدن الهجوم وتحاول التوسط لإنهاء الحرب، وبالتالي تقدم نفسها كشريك مفيد لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «إن الزعيمين عقدا اجتماعا ثنائيا غير رسمي أمس الاثنين. ومن المقرر عقد محادثات رسمية بين الوفدين اليوم الثلاثاء».