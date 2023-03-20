قمة صينية ـ روسية في موسكو

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وتأتي زيارة شي في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتخضع روسيا لعقوبات شديدة تفرضها الدول الغربية ردا على غزو أوكرانيا، وتعتبر الصين إحدى الدول القليلة التي لم تدن الهجوم وتحاول التوسط لإنهاء الحرب، وبالتالي تقدم نفسها كشريك مفيد لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «إن الزعيمين عقدا اجتماعا ثنائيا غير رسمي أمس الاثنين. ومن المقرر عقد محادثات رسمية بين الوفدين اليوم الثلاثاء».
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