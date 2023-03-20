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لندن تستضيف اجتماعا حول حرب أوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستعد بريطانيا لاستضافة اجتماع لوزراء عدل من عدة دول لمناقشة جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، بعد صدور مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إلى جانب نظيره الهولندي سيتحدثان خلال الاجتماع الذي سيعقد في وسط لندن، حيث من المقرر أن تشارك أكثر من 40 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداعي ارتكاب جرائم حرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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