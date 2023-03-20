لندن تستضيف اجتماعا حول حرب أوكرانيا

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وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إلى جانب نظيره الهولندي سيتحدثان خلال الاجتماع الذي سيعقد في وسط لندن، حيث من المقرر أن تشارك أكثر من 40 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداعي ارتكاب جرائم حرب.
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