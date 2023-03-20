شكرا لقرائتكم خبر لندن تستضيف اجتماعا حول حرب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد بريطانيا لاستضافة اجتماع لوزراء عدل من عدة دول لمناقشة جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، بعد صدور مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إلى جانب نظيره الهولندي سيتحدثان خلال الاجتماع الذي سيعقد في وسط لندن، حيث من المقرر أن تشارك أكثر من 40 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداعي ارتكاب جرائم حرب.