رفض أمريكي لدعوة ترمب للاحتجاجات

أثارت دعوات الرئيس السابق دونالد ترمب للاحتجاجات، قبل توجيه الاتهام المرتقب في نيويورك، ردود فعل صامتة في الغالب من مؤيديه، حتى أن بعض أكثر الموالين المتحمسين له رفضوا الفكرة، باعتبارها مضيعة للوقت أو مصيدة لإنفاذ القانون.

ويثير التناقض تساؤلات حول ما إذا كان ترمب، على الرغم من كونه منافسًا جمهوريًا بارزًا في السباق الرئاسي 2024، يحتفظ بأتباع مخلصين، ولا يزال لديه القدرة على حشد مؤيدي اليمين المتطرف، بالطريقة التي فعلها قبل أكثر من عامين.

كما أن مئات الاعتقالات التي أعقبت أعمال الشغب في الكابيتول، والإدانات وأحكام السجن الطويلة، ربما تكون قد قللت من الرغبة في تكرار الاضطرابات الجماعية.

مراقبة الأحاديث

لا يزال تطبيق القانون في نيويورك يراقب عن كثب الأحاديث عبر الإنترنت، التي تحذر من الاحتجاجات والعنف، إذا تم القبض على ترمب، مع وجود تهديدات متفاوتة من حيث الدقة والمصداقية، حسبما قال أربعة مسؤولين، وأضافوا أن الرسائل التي نُشرت بشكل أساسي على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة، تضمنت دعوات للمتظاهرين المسلحين، لمنع ضباط إنفاذ القانون ومحاولة وقف أي اعتقال محتمل.

خطط الاحتجاج

وأعلن نادي نيويورك يونج الجمهوري، عن خطط للاحتجاج في مكان لم يُكشف عنه في مانهاتن، وظهرت منشورات حارقة لكنها معزولة على منصات التواصل الاجتماعي الهامشية، من مؤيدين يطالبون بمواجهة مسلحة مع سلطات إنفاذ القانون في ملكية ترامب بفلوريدا، مار-أ. -لاجو. ولكن بعد ما يقرب من يومين من ادعاء ترمب على منصته Truth Social، أنه يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء وحث أتباعه على الاحتجاج، كانت هناك القليل من الدلائل على أن نداءه قد ألهم مؤيديه للتنظيم والتجمع، حول حدث مثل تجمع 6 يناير.

شغب الكابيتول

تأتي مطالبه كما حدث في السابق، عندما نشر منظم بارز للتجمعات التي سبقت أحداث الشغب في الكابيتول، على تويتر أنه ينوي البقاء، وهو علي ألكساندر، الذي كان منظمًا لحركة «أوقفوا السرقة»، نظموا مسيرات للترويج لمزاعم ترامب، التي لا أساس لها من أن الديمقراطيين سرقوا انتخابات 2020 منه، وحذر مؤيدي ترامب من أنهم «سيسجنون أو أسوأ» إذا احتجوا في مدينة نيويورك.. وكتب على تويتر «ليس لديك حرية أو حقوق هناك».

كان أحد حلفاء ألكساندر في حملة «أوقفوا السرقة» هو مُنظّر المؤامرة أليكس جونز، الذي ضخّم مزاعم تزوير الانتخابات في برنامج Infowars الخاص به.

ونشر ألكساندر أنه تحدث إلى جونز وقال إن أيا منهما لن يحتج هذه المرة.

وكتب: «لقد حصل كلانا على ما يكفي من القتال ضد الحكومة».

نظريات المؤامرة

واستمرت نظريات المؤامرة التي تقول إن أعمال الشغب، قد تم تأجيجها أو حتى إعدادها من قبل مخبرين سريين لإنفاذ القانون في الحشد، في الازدهار عبر الإنترنت، حيث أشار مؤيدو ترمب إلى هذا القلق كأساس للابتعاد عن احتجاج جديد واسع النطاق.