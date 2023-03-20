فرنسا تكافح للنجاة من اقتراحين لسحب الثقة

تواجه الحكومة الفرنسية لحظة حرجة، تصل مع اقتراحات بحجب الثقة، قدمها مشرعون غاضبون من أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر باستخدام سلطات دستورية خاصة، لفرض مشروع قانون غير شعبي، يرفع سن التقاعد من 62 مقابل 64 بدون تصويت.

ومن المقرر أن يصوت نواب الجمعية الوطنية على اقتراحين لسحب الثقة، أحدهما من التجمع الوطني اليميني المتطرف، والآخر أكثر تهديدًا من مجموعة صغيرة، حشدت الدعم عبر اليسار.

خطة التقاعد

وأقر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه المحافظون، الذين يدعمون خطة التقاعد، التشريع الأسبوع الماضي.

وتحتاج كل من طلبات سحب الثقة إلى دعم 287 مشرعًا في الجمعية الوطنية لتمريرها.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تنجح الاقتراحات، إلا أن مناخ الاحتجاج على إصلاحات ماكرون للمعاشات التقاعدية في البرلمان وفي الشوارع، يعني أن نتيجة التصويت في الجمعية الوطنية ليست مضمونة.

ولم تنجح مثل هذه الحركة منذ عام 1962.

حكومة ماكرون

ولا يزال تحالف ماكرون الوسطي، يحظى بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، وقد تبتعد أقلية من المشرعين من الحزب الجمهوري عن خط الحزب، ومع ذلك يتردّد صدى التوترات في الساحة السياسية في الشوارع، وتتسم باحتجاجات وإضرابات متقطعة في مختلف القطاعات، من النقل إلى عمال الطاقة والصرف الصحي.

وأصبحت القمامة تتراكم في باريس أكثر من أي وقت مضى، وتفوح منها رائحة الطعام الفاسد في اليوم الخامس عشر من إضراب عمال الجمع.