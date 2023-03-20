انت الان تتابع خبر في صلاح الدين.. ضبط اختلاس كميات كبيرة من المواد الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، إن "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تلقى معلوماتٍ تتضمَّن اختلاس كميَّاتٍ كبيرةٍ من الأدوية من قسم الصيدلة التابع لدائرة صحَّة المحافظة، والمُجهَّزة من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيَّة (كيماديا)، فبادر إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصِّي عن تلك المعلومات".وأضافت أن "الفريق وبعد إجراء التحريَّات توصَّل إلى صحَّة المعلومات باستلام قسم الصيدلة في دائرة صحة صلاح الدين (8025 ) علبة من مادة (كلكسان) "سرنجة" وبواقع ابرتين لكل علبةٍ، تُستخدَمُ لتخثُّر الدم واختفاء هذه المادة بالكامل من القسم"، مُنوِّهةً أنَّه بـ"الانتقال إلى أحد مذاخر الأدوية الأهليَّة في قضاء تكريت ثبت وجود قسمٍ من هذه الأدوية المُختلسة فيه".

ولفتت الهيئة الى أن "التحرّيات والتحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى أن بيع الأدوية تمَّ من قبل أحد الصيادلة من خارج المحافظة"، مشيرة إلى "تمكُّن فريق المكتب من ضبط (4023) علبةً، وضبط أميني مخزن تابعين إلى قسم الصيدلة، مع أصل الأوليات التي تؤيد استلام المادة".