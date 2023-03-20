انت الان تتابع خبر في صلاح الدين.. ضبط اختلاس كميات كبيرة من المواد الطبية والان مع التفاصيل
وأضافت أن "الفريق وبعد إجراء التحريَّات توصَّل إلى صحَّة المعلومات باستلام قسم الصيدلة في دائرة صحة صلاح الدين (8025 ) علبة من مادة (كلكسان) "سرنجة" وبواقع ابرتين لكل علبةٍ، تُستخدَمُ لتخثُّر الدم واختفاء هذه المادة بالكامل من القسم"، مُنوِّهةً أنَّه بـ"الانتقال إلى أحد مذاخر الأدوية الأهليَّة في قضاء تكريت ثبت وجود قسمٍ من هذه الأدوية المُختلسة فيه".
ولفتت الهيئة الى أن "التحرّيات والتحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى أن بيع الأدوية تمَّ من قبل أحد الصيادلة من خارج المحافظة"، مشيرة إلى "تمكُّن فريق المكتب من ضبط (4023) علبةً، وضبط أميني مخزن تابعين إلى قسم الصيدلة، مع أصل الأوليات التي تؤيد استلام المادة".
وتابعت أن "التنسيق العالي بين دائرة التحقيقات ومديريَّتها في نينوى ومكتب تحقيق صلاح الدين أفضى إلى تتبُّع المواد المختلسة بين المحافظتين وضبط جزءٍ آخر من هذه الأدوية في إحدى الصيدليَّات في نينوى"، ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمواد المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات العراقي".