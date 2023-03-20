تصريحات أنكرت وجود الشعب الفلسطيني.. الخارجية ترد على وزير المالية الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، رفض مصر الكامل للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والتى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

وأكد المتحدث، في بيان، رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر "أبو زيد" أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.