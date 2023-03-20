انت الان تتابع خبر بالصور.. تدريبات المنتخب الوطني قبل معسكر روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - باشر المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية استعداداً لمعسكر روسيا في (٢١-٢٧) آذار الحالي.

وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال واعضاء الاتحاد احمد الموسوي وغالب الزاملي وكوفند عبد الخالق والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وشارك في التدريبات (٢٣) لاعباً وسبقت التدريبات محاضرة للمدرب خيسوس كاساس مع اللاعبين، تلتها المباشرة الفعلية بالوحدةِ التدريبيّة، واختتمت بلقاء رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال مع لاعبي المنتخبِ الوطني.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد المنتخب الوطنيّ غداً إلى سوتشي الروسيّة للبدء في المعسكر، قبل أن يواجه منتخبَ روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في ملعبِ زينت في سانت بطرسبيرغ.