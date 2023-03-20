شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": ما يحدث على أرض مصر إنجازات بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الحاجة إلى إنشاء دوران للخلف على طريق 45 ميامي الدولي بين كوبري حوض 6 وكوبري العامية تقاطع طريق ميناء أبو قير.

كما ناقشت طلب الإحاطة بشأن البطء الشديد في تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المحمودية، بكفر الدوار، هذا بالإضافة إلى الحاجة الضرورية إلى تمهيد طريق محور المحمودية.

وناقشت أيضا طلب الإحاطة بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة المواقع المقترحة على طريق الإسكندرية / القاهرة الزراعي لإنشاء كباري مشاة أمام قرية بردلة وقرية الوراقية بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

بداية المناقشة قال النائب وحيد قرقر أن ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات حقيقية علي أرض مصر تتمثل في المشروعات القومية وطرق.

وأوضح أن القيادة السياسية توجهت للصناعة من أجل العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستعرض النائب أحمد خطاب طلبات الإحاطة المتقدم بها داعيا إلي سرعة وضع حلول بشأنها .

وبشأن مزلقان ناحية قرية أبو الجود- زويل لربط محور المحمودية بالطريق الزراعي بمركز أبو حمص، قال ممثل الحكومة أنه يوجد تعديات على أملاك الري بأرقام كبيرة للغاية، وجاري عمل الإزالة اللازمة وتم الانتهاء من80%.

وأوصت لجنة النقل بشأن هذا الطلب مخاطبة الهيئة الهندسية من أجل الإسراع في التنفيذ.

أما فيما يخص طلب الإحاطة بشأن البطء الشديد في تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المحمودية، بكفر الدوار، هذا بالإضافة إلى الحاجة الضرورية إلى تمهيد طريق محور المحمودية، قال ممثل الحكومة جاري إنشاء دوران آمن أسفل كوبري 45 وهذا بديل عن المقترح المتقدم بها النائب.

وأوصت لجنة النقل تشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكياري والنواب ومسئولي المحافظة لمعاينة الطريق وإفادة اللجنة بما يحدث علي أرض الواقع.

وفيما يخص طلب الإحاطة بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة المواقع المقترحة على طريق الإسكندرية / القاهرة الزراعي لإنشاء كباري مشاة أمام قرية بردلة وقرية الوراقية بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وقال ممثل وزارة النقل إنه سوف يتم الانتهاء من المرفق خلال 30 يونيو المقبل، وقد اوصت اللجنة أن يتم موافاتها بما يتم برد مكتوب.