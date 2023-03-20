شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب بتدريس ريادة الأعمال بداية من مرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بتدريس مادة ريادة الأعمال من بداية دخول الطفل المدرسة مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف مرعى، أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بإعلان وزير التربية والتعليم، تدريس مادة ريادة الأعمال من المرحلة الإعدادية.

وعلق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني: "سنبدأ بتدريس مادة ريادة الأعمال من المرحلة الإعدادية، ويتم إعداد ذلك بالتنسيق مع لجنة من الخبراء الدوليين فى هذا الصدد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن دور إدارات التعليم الفني في دعم الشباب والإنتاج في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.