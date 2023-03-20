شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توصي بعقد اجتماع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة، لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام و تحقيق قيمه اقتصاديه مضافه حقيقيه لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، لمناقشة مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة اكتر من مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لاهميتها ، خاصة وان تلك الشركات لا تنتج سوي 30٪؜ من طاقتها الإنتاجية.