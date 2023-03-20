انت الان تتابع خبر حديث إيراني يخص السعودية: لا يمكن تجاهل بعضنا البعض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال محاضرته في ندوة أقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإيرانية، قال كمال خرازي: "إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة".وتابع خرازي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر".

وأردف: أن "التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة".