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حديث إيراني يخص السعودية: لا يمكن تجاهل بعضنا البعض

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بغداد - ياسين صفوان - وخلال محاضرته في ندوة أقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإيرانية، قال كمال خرازي: "إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة".

وتابع خرازي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر".

وأردف: أن "التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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