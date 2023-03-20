انت الان تتابع خبر مجموعة مميّزة من البرامج في رمضان.. السومرية تقدّم أعمال درامية وترفيهية وحوارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدءا من برنامج "صمون وزعتر" الخاص بالطبخ والاكلات الذي يقدّمه المتذوّق الشهير أنطوني رحيّل، حيث يقوم خلال البرنامج بجولات تشمل المطاعم والمقاهي العراقية، ويركّز على طريقة تقديم الأطباق ونوعية المنتجات المستخدمة، كما يتذوّق الوصفات اللذيذة ويقيّمها.كما ستقّدم السومرية هذا العام برنامجاً حوارياً ترفيهياً فريداً من نوعه وهو "تك تك رمضان" حيث تتجوّل الاعلامية أنغام يوميا بصحبة شخصية جديدة في أحياء وشوارع العاصمة ويعيشان لحظات مرح وتسلية وضحك، في حين سينقل لكم برنامج "ناس برمضان" أجواء ما بعد الافطار في شوارع وأسواق ومقاهي بغداد.وفي إطار برامج الكوميديا والضحك، ستشاهدون "رزاق برو" برنامج النكات من قلب الشارع مع الفنان رزاق أحمد.أمّا في إطار برامج الجوائز المالية فتقدّم السومرية برنامج "هاي 100 ألف" الذي يعتمد على منح مبلغ مالي من خلال وضع الضيف في اختبار لمعرفة مدى قابليته على مدّ يد العون لمن يلجأ إليه طالبا المساعدة.ويمكن لمتابعي السومرية مشاهدة برنامج "حديث رمضان" الذي يتحدّث عن فضائل وخصائص شهر رمضان المبارك وأعماله اليومية، والاستدلال بالآيات القرآنية التي تشير الى أهميّة الصيام وفضائل إحياء ليالي الشهر الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، إضافة الى أحاديث أهل البيت والصحابة المنتجبين.وبإمكان المشاهد الكريم أيضا متابعة باقة مميّزة من المسلسلات العربية، المصرية والسورية مع ألمع نجوم الدراما، فضلا عن مسلسل تركي يعدّ من أضخم الأعمال على مستوى الدراما التركية، أوقات ممتعة نتمنّاها لكم مع شاشتكم السومرية وكلّ عام وأنتم بألف خير.