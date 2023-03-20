شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب لبحث مشروع تصدير العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز، واستعراض عدد من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.