شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بحصر جميع المستشفيات لميكنتها.. والانتهاء من قرارات العلاج فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنه خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تشكيل لجنه للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر باقي المستشفيات الحكوميه والجامعية والعمل فوراً علي ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات ، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحه لتحسين وتدعيم خدمات الانترنت للتيسير علي المرضي وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج علي نفقة الدولة وضرورة الانتهاء منها خلال 24 ساعه من خلال ارسال ملفات والتقارير الطبيه للمراكز الطبيه المتخصصة الكترونيا.

وأشاد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي واللواء دكتور اشرف عبد العليم نائب وزير الصحه لنظم المعلومات والتحول الرقمية والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعيه ، بجهود الدولة المصريه التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وبارزه وحققت ثورة في ملف التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني .

وشدد بدوي علي ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات في حجز الحالات الحرجه سواء الذين يحتاجون الي عنايات مركزه أو الأطفال الذين يحتاجون الي حضانات .

وتابع بدوى، أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجه كبيرة في ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة لتخفيف الاعباء عن المرضي في وصول الخدمة.

من جهتها اثنت النائبه مرثا محروس وكيل اللجنه بجهود وزارة الصحة التي تعبتر العمود الفقري في الأسرة المصرية متساله امتي قوائم الانتظار مشاكل تقني ولا اقصد الصحيه ، مطالبة بضرورة نسيان مقولة " السيستم واقع " الذي بات شماعة كبيره عند بعض الموظفين ، مع التشديد علي مراجعه تسجيل حجوزارت كارت الخدمات وموافاة اللجنه بها .