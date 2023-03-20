انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ بعيد نوروز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمناسبة عيد نوروز وبداية السنة الكردية، أهنئ بحرارة شعب كردستان، وعموم العراقيين، وأتمنى السلام والأمان للجميع".

واضاف، ان "عيد نوروز هو رسالة تجديد للحیاة والوحدة والتسامح، ونتمنى أن يعزز نوروز والربيع استقرار الأمن والوئام والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر من أجل خدمة المواطنین وحماية المکتسبات".



واشار رئيس الجمهورية: "مرة أخرى، أتمنى للجميع عيداً سعيداً وأياماً هانئة".