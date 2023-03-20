انتقادات تطال مشروع المجزرة النموذجية في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - انتقادات وسخرية وجهت من قبل المواطنين الى القائمين على مشروع مجزرة الديوانية النموذجية لوضعهم اعمدة الكهرباء وسط الشارع، منتقدين غياب الرقابة على انجاز المشاريع.