شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات أهالى شمال سيناء تزامنا مع وصول مبادرة كتف في كتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أهالي شمال سيناء، عدد من الاحتفالات تزامنا مع وصول قاطرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، ضمن مبادرة كتف في كتف، المحمله بالأغذية، وذلك لتوزيعها علي الأهالي من الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا ً.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية ترامناً مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.