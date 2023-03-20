شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يستقبل المحررات البرلمانيات لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقديم التهنئة للمحررات البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم .

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي المحررات البرلمانيات فى مكتبه مساء اليوم، عقب إنتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن متمنيا لهن مزيد من التوفيق والسداد .

وأعربن الصحفيات عن تقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهن له خالص الشكر والتقدير .

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان استقبل كلا من نور علي مدير تحرير الخليج 365 ورئيس قسم البرلمان بالجريدة، وولاء نعمة الله رئيس قسم البرلمان بجريدة الوطن، وفريدة محمد مساعد رئيس تحرير روزاليوسف ومسئول قسم المجالس النيابية، ونورا فخرى المحرر البرلماني بجريدة الخليج 365، وياسمين فواز محررة مجلسي النواب والشيوخ بجريدة المال، و ريمة أبو زيد رئيس وحدة البرلمان بجريدة الدستور، وسالي سالم مراسل القناة الأولي المصرية بمجلس النواب.