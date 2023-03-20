شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش إنشاء كوبري بالبحيرة.. وتوصية عاجلة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة طلبات الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن بطء أعمال إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد بأبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأيضا ناقشت طلب الإحاطة بشأن حاجة الأهالي إلى مزلقان جديد بديلاً عن المزلقان القديم الذي سيتم غلقه بمدينة أبو حمص، والحاجة لإنشاء مزلقان ناحية قرية أبو الجود- زويل لربط محور المحمودية بالطريق الزراعي بمركز أبو حمص.

وأشاد النائب أحمد العرجاوي، بما يحدث علي أرض الواقع من إنجازات من كباري وطرق، داعيا سرعة أعمال إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد بأبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن هذه المنطقة يسكنها فلاحين كثر ولديهم مواشي الأمر الذي يتطلب وجود مزلقان بهذا المكان، مشددا علي ضرورة الإبقاء علي المزلقان القائم، داعيا إلي تشكيل لجنة لزيارة المكان والوقوف علي الواقع القائم.

وعقب مسئولي المحافظة أن الكوبري تكلف 170 مليون وتسبب في فصل أبو حمص إلي ناحيتين، مشيرا إلي وجود مزلقان لحل هذه المشكلة.

وقال ممثل وزارة النقل أنه يتبقي أمور بسيطة للانتهاء من الكوبري وسوف يتم الانتهاء من الكوبري خلال 30 يونيو.

وتساءل النائب وحيد قرقر ما هي أسباب لعدم استمرار المزلقان القائم في استخدامه.

بدوره عقب ممثل محافظة البحيرى أن فلسفة إنشاء الكوبري ليست لإلغاء المزلقان ولكن لتخفيف التكدس.

فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هناك توصية لمعالجة هذا الأمر ، وسوف يتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلولا لهذا الأمر.

وعقب النائب وحيد قرقر متسائلا ما هي الأسباب لحل هذه الأمر ، هل سوف يتم الإبقاء علي المزلقان أم عمل مزلقان جديد.

بدوره عقب ممثل وزارة النقل مشيرا إلي أنه تم معاينة للمكان خلال الفترة المقبلة، وتقرر إنشاء كوبري مشاه مع غلق المزلقان وهذا الأمر تم بالتنسيق مع النائب أحمد العرجاوي, مشيرا إلي أنه لن يكون هناك أي موانع استمرار المزلقان في العمل لحين الانتهاء من الكوبري المشاه.

واوصت اللجنة أن يتم أخطارها بموعد البدء والانتهاء من كوبري يسمح بسير المشاه في موعد أقصاه اسبوع، كما أوصت أن يستمر المزلقان في العمل حتي الانتهاء من تأسيس كوبري المشاة.