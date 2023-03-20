شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: العفو عن الغارمين والغارمات يعكس حرص الرئيس على تماسك الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان 2023، يعكس حرص الرئيس على الحفاظ على تماسك أسرهم، مشيرا إلى أن القرار يحمل أيضا بعدا إنسانيا لأنه يصعب على الأبناء قضاء شهر رمضان بدون الأب أو الأم.

وقال "الجندي"، إن قرار الرئيس بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، يؤكد أن تحسين أوضاع المرأة المصرية على رأس أولويات الرئيس، وأن هناك إرادة حقيقية لتعزيز تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة، سيساهم في زيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديا لأنه سيتيح لها المزيد من فرص العمل والوظائف في المستقبل، مثمنا قرار الرئيس التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

وشدد "الجندي"، على أهمية التوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنية، لأنه سيساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لعدد كبير من النساء، كما سيساهم القرار في تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، مما يعزز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.