شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: العفو عن الغارمات يدخل البهجة على الأبناء مع بداية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، تعد إنجازا غير مسبوق في مسار تمكين المرأة وتليق بقيمة دولة بحجم مصر وقيادة بحجم الرئيس.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن قرار الإفراج عن الغارمات بعدد 85 غارمة ممن بمراكز الإصلاح والتأهيل، يرفع الظلم عن تلك الفئات من محدودي الدخل، ويؤكد ما يحمله الرئيس من مراعاة للبعد الإنساني، خاصة وأن هؤلاء تم سجنهم نتيجة لديون بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات.

وأوضح أن الرئيس بقرار ينهي معاناة عدد كبير من الأسر المصرية ويحرص على إدخال الفرحة على الأبناء مع حلول شهر رمضان، مشددا أننا نعيش العصر الذهبي لتمكين المرأة وتعزيز تواجدها في مواقع القرار.