شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عماد خليل يعلن موافقته على اعتماد إضافى بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جموع الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعلن "خليل" موافقته علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 022/2023، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية.

وأشار "خليل" إلي أن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 022/2023، يأتي ضمن حزمة قرارات حماية اجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية وسط الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة موجات من الأزمات العالمية كفيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد النائب عماد خليل، علي ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالرقابة علي الأسواق ومواجهة جشع التجار، داعيا أن يراعي القطاع الخاص العاملين لديه ويعمل على صرف علاوات وحوافز استثنائية لمراعاة غلاء الأسعار".

كما دعا أن يتم مراعاة العمالة المؤقتة في شركات قطاع الأعمال، والعمل على صرف حوافز وعلاوات استثنائية، معلنا الموافقة على علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 022/2023.