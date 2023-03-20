شكرا لقرائتكم خبر عن "شهر أعياد المرأة".. رئيس مجلس النواب يستقبل النائبات للتهنئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استقبال عدداً من النائبات لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، حيث أعرب رئيس المجلس عن اعتزازه وتقديره للمرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة رمز العطاء والتضحية فهي "الأم والزوجة والابنة والأخت" التي تقوم بدورها بدون ملل أو كلل في بناء الوطن .

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يحرص على دعم المرأة من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات وتمثيلها في كل مواقع إتخاذ القرار وفى الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، حتى أصبحت المرأة المصرية نموذجاً يُحتذى به في جميع المحافل الدولية وفى شتى المجالات ، كما أشاد رئيس المجلس بالدور الفاعل للنائبات مؤكداً أنهن استطعن بحق أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية من خلال المشاركة في أنشطة المجلس.

ومن جانبهن أعربت النائبات عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.