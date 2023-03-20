شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا من إدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تحقيق الوعى الطلابي بواقع العملية التشريعية والبرلمانية في مصر، استقبل مجلس النواب عدداً من الطلاب والطالبات من إدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية، وذلك للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب، وتأكيداً على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء في نفوسهم .

كما حضر الوفد الطلابي جانباً من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات .

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بالطلبة المتميزين، قائلاً:" من بين هؤلاء الطالبات والطالبة من تحفظ القرآن الكريم كاملاً، وأخرى حاصلة على المركز الأول عالمياً فى كتابة المقال باللغة الإنجليزيـة، وكذلك الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فـــى مسابقـــة المخترع الصغيـــر، وأخيراً مقرر لجنة الرقمنة بمنتدى الطفل المصرى."